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海關今年首半年檢2.3噸懷疑毒品　較去年同期升八成 (16:14)

香港海關首半年於香港國際機場共偵破604宗毒品案件，涉約2.3噸懷疑毒品，估計市值約9.7億元，檢獲量及案件數目較去年同期均上升八成，當中大麻類毒品重量佔最多，涉572公斤。海關行動中共拘捕67人，年齡介乎14至76歲，部分人手持藏有毒品的行李箱而當場被捕。

海關今（18日）舉行記者會，回顧今年首半年緝毒工作成效。海關於香港國際機場共偵破604宗毒品案件，當中578宗屬貨運，26宗為客運，海關相信疫情過去令出入境旅客逐步回升，航空旅客販毒案隨之上升，較去年的5宗案件上升近4倍。而檢獲毒品中，大麻類毒品、氯胺酮及可卡因的數量對比去年同期均有上升，當中大麻上升幅度最大，涉572公斤，比去年同期的98公斤上升接近5倍，其中與CBD相關的案件有25宗。機場調查課監督馮衛正引述國際機構發表的報告指，大麻仍為最常用毒品，且部分美洲及亞洲國家對大麻管制寬鬆，包括將休閒用大麻合法化，令大麻濫用情況變得普遍。

海關機場科空運貨物課監督張家聰又表示，販毒分子販毒手法層出不窮，除將毒品收藏於日用品及食品外，亦會以「轉移視線」的方式將毒品收藏在包裝紙盒內，海關今年4月截查一批由西班牙到港，報稱裝有坐墊的貨物，並於包裝盒內檢獲兩公斤的懷疑氯胺酮，涉100萬元。另外，海關稱毒販會以「無影無蹤」的收藏手法，將毒品溶解並滲入於紡織品內，舉例指去年11月有毒販將液態冰毒滲入兩個來自美國的枕頭，檢獲冰毒涉4公斤，估計市值約200萬元。

海關表示，販毒分子會以多層式收貨、「過冷河」式收貨，甚至建立一條龍收貨鏈處理抵港毒品，盜用正常公司的地址作為收貨地點，並成立貿易公司冒充成正常的貿易商，企圖減低貨物被查驗風險，當貨物抵達機場時，他們會自行租用貨車，假扮成收貨公司的職員提貨。

海關指，上半年接手的機場毒品案中共拘捕67人，國籍來自世界各地，他們年齡介乎14至76歲，當中貨運拘捕人數佔37人，客貨佔30人，被捕人包括貨運的收貨人，以及手持有毒品的行李箱的旅客等。海關強調會繼續加強風險評估及情報分析，以及加強與物流業界的聯繫，以打擊毒品案件。

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