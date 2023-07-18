今屆DSE誕4名狀元歷年最少　考評局料或因欠運 (14:57)

今年有18人考獲6科5**，成為榜眼；35名考生為考獲5科5**的探花。被問到今年狀元減少的原因，考評局秘書長魏向東稱，今年狀元人數雖有減少，但考獲高分的考生人數不比去年少，其中最佳6科考獲40至42分共有107人，較去年的102人多。他說，成為狀元亦需要運氣，形容部分學生差少少運。

今年DSE共有42391名學校考生、6371名自修生，共48762名考生出席考；41121人為日校考生，當中17391名、即約42.3%日校考生考獲「33222」的大學最低入學門檻，即中、英文科考獲3級，數學及通識科考獲2級，另一選修科考獲2級；如以8間資助大學的聯招學士1.3萬學額計，平均1.34人爭一個學額，與去年相若。

日校考生於4科核心科目的表現方面，60.4%於中文科考獲3級或以上，較去年升0.7個百分點；53.4%考生於英文科考獲3級或以上，較去年升0.2個百分點；數學科必修部分及通識科則有82.2%及90.4%考生考獲2級或以上的成績。

另外，今年有1宗作弊個案，考生被發現事先藏手寫筆記，最終所有科目成績被取消；29人攜帶未經許可物品到試場，93人違反手提電話規則，當中2宗較嚴重；7人於試場內拍照、將電腦條碼或試場照片上載互聯網，相關科目成績被降級。