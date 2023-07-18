初選案｜何桂藍出庭談北京留學經歷及做記者原因　指「攬炒」意義言人人殊 (14:17)

何桂藍於2008年入讀北京清華大學，至2012年畢業。她說身邊近八九成內地學生有意到美國進修，有感「如果所有最好嘅人仆住要走，我覺得好pathetic（可悲）囉」，但另一方面，當時是中國公民社會發展最蓬勃的時候，她觀察到內地不公義情况，亦有人堅持抗爭。

何桂藍於2014年加入「主場新聞」做記者，曾獲人權新聞獎和亞洲出版業協會獎項，其中一篇作品講述佔中發起人陳健民對內地公民社會的貢獻，「點解佢有咁深嘅羈畔，都要返香港搞佔中」。她稱當時覺得香港和內地相似，「政權想捽死你，一下就捽死你」，知道記者工作不會長久。

被問到「五大訴求」的意思演變，何桂藍表示2019年6月12日金鐘示威後，民陣發聲明要求撤回《逃犯條例》、調查警察行動、釋放被捕者和撤回暴動定義，為五大訴求的雛型。事隔3日後，梁凌杰在金鐘太古廣場天台展示訴求，亦在網上流傳。後來示威者七一衝擊立法會，她指網上流傳一份作者不詳的宣言，稱抗爭者出於對香港無窮無盡的愛，「唔想香港為公義再添亡魂」而衝入立會，該宣言為五大訴求的源起。

至於何謂「攬炒」，何桂藍指反修例運動以來，攬炒已有不同意思；最開始的意思是將香港政府和警察的「不義行為」傳達予國際社會，「從而令到中國唔可以維持香港一切正常嘅假象」。她提到，戴耀廷曾遭激進派攻擊，「甚至話部分激進派係唾棄佢」，因為戴經常發表創見，「有啲真係好痴線」，例如在社會氣氛低迷之時，豪言要找400多人填滿區議會選區。