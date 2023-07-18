消委會｜長者手機月費計劃未必較普通計劃實惠　消委會籲一併留意數據量、傳輸速度 (13:38)

消委會於今年4至5月派員以一般消費者身分，向電訊商查詢長者月費計劃及普通計劃，發現比較的5G月費計劃中，長者計劃與普通計劃的最低月費均為98元，但相關普通計劃的每月數據量（20GB）比長者計劃（10GB）多一倍，需要較多數據用量的長者選用普通計劃會較為實惠。

消委會比較發現，長者計劃的月費較同一電訊商普通計劃低，實際月費介乎38元至158元。消委會續稱，長者計劃的實際月費差異較大，主要受到計劃所提供的數據傳送速度及數據量影響，68元以下的計劃所使用的流動網絡均為4G或4.5G，數據量亦只有5GB至10GB，而實際月費最低的兩個計劃，在數據傳送速度方面均設上限。

消委會亦提醒，長者月費計劃的申請資格有所限制，要求申請人符合年齡，其中1個計劃除只限65歲以上人士申請外，更要求客戶為綜援受助人或領取長生津等。

另外，消委會表示，現時《電訊服務合約業界實務守則》規定營辦商要為與客戶簽訂的合約提供冷靜期，並規定不可自動續約，但僅規定在「非應邀到訪客戶住所期間訂立的合約」享有7天冷靜期，而冷靜期亦不適用於在現有合約下再訂用的合約；現時甚少有推銷員到消費者家中推廣服務，消委會促業界與時並進，更新實務守則。