明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會｜長者手機月費計劃未必較普通計劃實惠　消委會籲一併留意數據量、傳輸速度 (13:38)

現今不少長者習慣使用智能手機作為日常溝通工具，市面上亦有不少專為長者而設的手提電話月費計劃。消委會分析比較9間電訊商合共21個手機月費計劃，包括10個專為長者而設的計劃，發現5G手提電話月費計劃中，長者計劃價格未必較普通月費計劃實惠，有與長者計劃價格相若的普通計劃可用數據量更多，籲長者應多作比較，留意合約細節及有關限定。

消委會於今年4至5月派員以一般消費者身分，向電訊商查詢長者月費計劃及普通計劃，發現比較的5G月費計劃中，長者計劃與普通計劃的最低月費均為98元，但相關普通計劃的每月數據量（20GB）比長者計劃（10GB）多一倍，需要較多數據用量的長者選用普通計劃會較為實惠。

消委會比較發現，長者計劃的月費較同一電訊商普通計劃低，實際月費介乎38元至158元。消委會續稱，長者計劃的實際月費差異較大，主要受到計劃所提供的數據傳送速度及數據量影響，68元以下的計劃所使用的流動網絡均為4G或4.5G，數據量亦只有5GB至10GB，而實際月費最低的兩個計劃，在數據傳送速度方面均設上限。

消委會亦提醒，長者月費計劃的申請資格有所限制，要求申請人符合年齡，其中1個計劃除只限65歲以上人士申請外，更要求客戶為綜援受助人或領取長生津等。

另外，消委會表示，現時《電訊服務合約業界實務守則》規定營辦商要為與客戶簽訂的合約提供冷靜期，並規定不可自動續約，但僅規定在「非應邀到訪客戶住所期間訂立的合約」享有7天冷靜期，而冷靜期亦不適用於在現有合約下再訂用的合約；現時甚少有推銷員到消費者家中推廣服務，消委會促業界與時並進，更新實務守則。

相關字詞﹕編輯推介 手提電話月費 長者

上 / 下一篇新聞