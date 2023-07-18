消委會︳電子支付照需四捨五入　食肆銷售手法投訴增 (13:24)

其中一宗投訴，投訴人預訂某酒家的兩小時大閘蟹及片皮鴨任食「放題」，優惠價每位528元，但入座後發現一直未有片皮鴨，才獲告知早已售罄。投訴人結帳時想享用餐牌列明的會員優惠，但店員稱餐牌寫錯、拒絕提供；投訴人又發現加一服務費非52.8元，及後向消委會投訴，要求退回部分款項。酒家回覆稱，點餐紙已標明部分食物售完即止，又稱條款列明加一按原價計算；至於未能提供會員優惠，酒家稱相信是分店未及時更新餐牌所致，拒絕退款。雙方未能達成共識，消委會建議投訴人考慮循其他法律途徑追討。

另一宗投訴個案涉及優惠內容的爭議，一間燒肉放題餐廳的海報列出買一送一的優惠，其中一款套餐售344元，投訴人選擇該套餐，但結帳時發現連加一服務費後需付826元。投訴人獲店員告知，海報上的價格為優惠後的人均價，但投訴人未能於海報優惠詳情中發現相關條款，故向消委會投訴。餐廳稱接待處已展示套餐原價，但同意海報內容未盡清晰，已更新標示「每位」。消委會認為，食肆優惠若以任飲任食或標榜某種食材作為賣點，應確保食材有合理供應量；若出現食材短缺，應在安排市民入席前主動告知。

消委會另接獲涉四捨五入收費的投訴，投訴人結帳金額應為204.6元，而餐廳職員要求收取205元，並指收銀處已貼有「帳單尾數如有毫子，以四捨五入方式結算」的告示；投訴人不滿餐牌及餐廳當眼處沒有相關標示、職員亦沒有事先通知，但最終以八達通付款。該餐廳回覆稱，業界普遍不會將四捨五入寫在餐牌上，電腦系統現時均設定以四捨五入方式結算。不過餐廳同意向投訴人退回4毫，並在店內當眼處作標示，又將更新設定，若以電子方式付款將不會再以四捨五入結算。