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港電競選手參賽用「敏感」字眼被DQ　電競總會加罰停賽三年　政府：支持決定 (19:11)

亞洲電子體育聯合會（AESF）早前取消香港電競選手林奇隆的亞運參賽資格，指林於遊戲中的名稱含敏感字眼。中國香港電競總會發聲明，決定加罰林奇隆停賽3年，總會強調屬「必要措施，以維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德」。翻查當日比賽直播片段，林奇隆的名稱為「Eazy.D.L光復」，有關直播片段仍可在微博觀看。

文化體育及旅遊局則回覆指，支持中國香港電競總會對涉事運動員判罰停賽的決定，認為根據奧林匹克約章，運動員及各方均不應在體育比賽場上作出政治、宗教或民族的宣示。局方指，中國香港電競總會於昨天開會討論事件和如何跟進前，向局方知會事件。

中國香港電競總會周日（16日）指，在「AESF亞運征途 - Dota2」在當日中國對中國香港的線上賽事中，林奇隆的遊戲名稱包含敏感字眼，AESF其後決定取消林的資格及禁止他日後參加亞運征途賽事的參賽資格。中國香港電競總會昨（17日）再發聲明，決定禁止林參加任何「由該會遴選的電競代表隊所參與的賽事」三年，直至2026年7月16日，同時保留追究該選手違反選手合約的權利。總會形容處罰嚴厲，但強調堅守和支持公平競賽的原則，並指在國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，期望每位選手能夠理解並遵守原則。總會指，作為電競運動員，代表中國香港電競的形象，希望選手能夠「堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性。」

「亞運征途」賽事屬亞奧理事會及亞洲電子體育聯合會的官方賽事，屬各地電競代表隊於亞運前的預賽，並按比賽成績決定代表隊於亞運的種子排名及分組。

相關字詞﹕電競 中國香港電競總會 編輯推介

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