因遊戲名稱有「敏感」字眼　港電競選手亞運預賽被DQ　電競總會加罰停賽三年 (13:16)

中國香港電競總會周日（16日）指，在「AESF亞運征途 - Dota2」在當日中國對中國香港的線上賽事中，林奇隆的遊戲名稱包含敏感字眼，AESF其後決定取消林的資格及禁止他日後參加亞運征途賽事的參賽資格。中國香港電競總會昨（17日）再發聲明，決定禁止林參加任何「由該會遴選的電競代表隊所參與的賽事」三年，直至2026年7月16日，同時保留追究該選手違反選手合約的權利。總會形容處罰嚴厲，但強調堅守和支持公平競賽的原則，並指在國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，期望每位選手能夠理解並遵守原則。總會指，作為電競運動員，代表中國香港電競的形象，希望選手能夠「堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性。」

「亞運征途」賽事屬亞奧理事會及亞洲電子體育聯合會的官方賽事，屬各地電競代表隊於亞運前的預賽，並按比賽成績決定代表隊於亞運的種子排名及分組。