《願榮光》禁制令案將由法官陳健強處理　司法機構：按各項因素安排及決定 (18:27)

司法機構表示，不評論個別案件的法官安排，並表示按現行機制，個別案件的排期、處理、委派哪一位或哪些法官負責處理，均由相關級別的法院領導或負責排期的法官，考慮包括法院運作需要、案件性質、法官背景、專長、經驗及工作安排、法官和與訟各方及其代表律師可出席聆訊的日期等，作出適切的安排和決定。

律政司上月5日入稟尋求法庭頒發禁制令，禁止任何人以任何方式，包括傳播、演奏、印刷、出售、展示《願榮光歸香港》，包括其旋律、歌詞或任何改編版本，具意圖煽動他人分裂國家；或具有《刑事罪行條例》第9條的煽動意圖；或可能被誤認為是香港的「國歌」；或意圖違侮辱國歌罪。

記協早前發聲明表示已經致函律政司索取文件，表明如有需要，會考慮向法庭申請介入案件，申請新增新聞工作方面的豁免條款，以保障新聞工作者。

另據本報了解，前支聯會副主席鄒幸彤近日透過律師代表，就律政司的申請呈交反對理由。據悉鄒幸彤列為反對禁制令的一方，而非抗辯被告。