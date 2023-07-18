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2023年7月18日星期二
文錦渡口岸明早恢復客車入境通關 貨車入境通關時間另行公告
(12:26)
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深圳市人民政府公布，早前出現地面沉降的文錦渡口岸，經搶修後將於明早7時起恢復入境方向客車通關業務，包括小車及大客車，但入境方向貨車通關業務恢復時間則須另行公告。
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