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消委會︳電壓力煲烹煮時間未必較明火快　8成樣本未能煮熟紅豆 (12:12)

電壓力煲標榜高效率，可於短時間內完成菜式，但消委會以烹煮4道菜式測試10款電壓力煲樣本，發現烹煮食物的時間不一定較傳統方式快，而8成樣本煮紅豆沙時未能完全煮熟紅豆；3成樣本於煮雜菜炆牛肋條時，未能均勻烹煮食材。消委會稱，產品價格不一定與質素有關，市民應按需要，選擇合適容量和功能的電壓力煲。

消委會測試的10款電壓力煲，售價由799元至3088元不等，全部樣本通過6項國際標準的安全測試。消委會以4款菜式測試各樣本的烹煮表現，分別為雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙。結果發現，由於電壓力煲需時升壓及降壓，所以烹煮食物時間不一定較傳統方式快，以煮瑤柱肉碎粥為例，烹煮平均需時約57.1分鐘至77.7分鐘，未必較明火快；煮螺頭雞湯則需約62.9分鐘至99.5分鐘，較明火快。

消委會又說，各樣本煮紅豆沙時表現最差，8款樣本包括「飛利浦」、「法國特福」、「Smartech」、「寶康達」、「樂聲牌」、「德國寶」、「普樂氏」及「美的」煮出的紅豆生熟程度不一，紅豆沙亦出現「水溜溜」的情况；煮雜菜炆牛肋條時，「北極FRIGIDAIRE」、「樂聲牌」及「普樂氏」未能均勻烹煮蕃茄，醬汁不夠均勻及濃度不足。各款樣本烹煮瑤柱肉碎粥和螺頭雞湯的表現較佳，消委會說，可以減少滾至溢出或黏底的情況，其中湯水較以電磁爐滾湯方式清澈，湯水的色澤及味道亦會較為濃郁。

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