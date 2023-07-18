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消委會｜「DAISO」嬰兒濕紙巾含菌量超出內地標準近500倍　料未開封前已受污染 (11:53)

消委會檢測了20款個人護理濕紙巾，結果顯示「DAISO」的嬰兒濕紙巾樣本細菌含量超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》規定上限近500倍，消委會提醒，嬰幼兒和長者抵抗力較弱，若使用含過量細菌的濕紙巾，有較高風險會出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀。

「DAISO」的嬰兒濕紙巾報稱原產於日本。消委會指，測試結果反映樣本未開封前可能已受微生物污染，使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，有機會出現細菌感染，導致結膜炎、喉嚨紅腫、腸胃炎或發燒等症狀，加上嬰幼兒及長者的抵抗力一般較弱，可能更容易受影響，呼籲照顧者須格外注意有關風險。

同時，消委會發現1款樣本、萬寧的「嬰兒柔濕巾」所含溶液酸鹼值低於內地《濕巾標準》下限，指過酸或過鹼的溶液一般會對皮膚造成刺激，容易引起皮膚痕癢或炎症，建議消費者避免使用。萬寧「嬰兒柔濕巾」的生產商回應表示，產品所用的防腐劑於pH3至4酸鹼值的效能最理想，又指產品曾接受歐盟安全評估，認為於正常情况下使用，不會構成嚴重健康風險。另有2款測樣本分別驗出可致敏的防腐劑「游離甲醛」及兩種「對羥基苯甲酸酯」，其中一款為阿信屋的「家庭裝濕紙巾 (香港名勝)」，現已下架。

消委會亦表示，有6款樣本未有於包裝上標示到期日，另有樣本只列出一組數字，未說明是否為到期日，促廠商盡快改善並清晰標示到期日供消費者參考。此外，有7款樣本沒有以中文或英文標示成分。

消委會提醒，濕紙巾普遍採用不織布，其原料包括天然纖維或人造纖維，而部份人造纖維難被自然分解。另僅5款樣本於包裝標示所用纖維物料，消委會促其他廠商效仿，讓消費者能了解產品的環境友善程度。消委會亦建議，市民使用護理濕紙巾開封後要避免存放太久，指可重複使用的貼紙封口的密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵；每次抽取濕紙巾後應妥善將開口封好，及根據使用習慣選擇包裝大小，提醒獨立包裝可減少受細菌污染的機會。

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