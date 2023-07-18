消委會︳逾8成半醃菜樣本屬高鈉　3款橄欖菜檢大量昆蟲碎片　消委會籲節制食用 (11:12)

消委會從超市、百貨公司等地方搜集30款預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜，測試醃菜部分的營養素、污染物等。結果顯示，當中26個樣本屬高鈉，每100克的鈉含量由641毫克至3080毫克不等，當中最高鈉的為「蓬盛」的橄欖菜樣本，成年人進食一份30克的橄欖菜，共會攝入924毫克鈉，已接近世衛建議每日攝取上限的一半。消委會說，世衛建議成人每日應攝取少於2000毫克鈉，以食安中心提供的參考水平，每100克固體食物含超過600毫克鈉即屬高鈉食品，如果長期過量攝取鈉可導致血壓上升，增加患心血管疾病和腎病的風險。

消委會又指出，研究中實驗室人員將醃菜的液體盡量隔走，最後發現部分樣本的鈉含量標示值，較測試結果為低，相信有可能因樣本的標示值為整包醃菜連液體的鈉含量，而醃菜部分一般較汁液的鈉含量高，故較多汁液的醃菜，標示值可能較醃菜部分實際鈉含量低。消委會提醒，市民進食醃菜部分時，可能攝入比預期中多的鈉，建議廠商應在包裝上清楚列明固體部分和整件產品連液體的營養素含量。

另外，消委會發現青瓜樣本「亨氏」及蘿蔔樣本「Maeban」屬高糖，每100克樣本分別含25.8克和34克糖，當中後者約有31.9克為游離糖，即食用1份15克的蘿蔔，估計會攝入約4.8克游離糖，份量佔世衛建議的上限約9.6%。測試結果亦顯示，4款橄欖菜樣本均屬高脂，每100克含46.4克至69.6克總脂肪，其中總脂肪含量最高的為橄欖菜樣本「綿香」，食用1份30克會攝入20.9克總脂肪，佔世衛建議每日攝取上限的逾三成。

3款橄欖菜樣本驗出較多昆蟲碎片 其中兩款已停售

輕質異物測試方面，消委會說，醃菜的主要原材料為蔬菜，於種植及收割時，有可能混入昆蟲等異物。今次測試發現，有25款樣本驗出輕質異物，每100克樣本含介乎1至32塊，包括有粉蟎、毛髮、昆蟲碎片、金屬碎片、塑膠碎片等。其中3款橄欖菜樣本，包括「美味棧」、「坤興記」及「綿香」的昆蟲碎片含量較多，每100克樣本所含的昆蟲碎片，分別為91、310和129塊，估計因橄欖菜的主要原料為芥菜葉，菜葉容易摺疊藏污垢，難徹底清洗。

消委會已將資料交由食安中心跟進，食安中心指，其中兩款產品已沒有在市場出售，1款的檢測結果待定，中心在其中1款樣本發現1塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，並正跟進。美味棧分銷商回應指，已即時與廠商作緊密跟進，為謹慎起見，已於過去10天內立即停售及全面回收受影響批次的產品，會繼續嚴謹把關；坤興記的代理商稱已主動回收市場上的所有相關產品，同時與生產商跟進。