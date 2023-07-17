15歲少年遭摸下體　37歲歌唱導師涉非禮被捕 (20:53)

警方上周五（14日）接獲一名社工報案，指一名15歲少年於5至7月期間，在長沙灣區懷疑被一名男子非禮。案件交由西九龍總區重案組跟進。警方經深入調查後，昨凌晨（16日）於羅湖口岸拘捕一名37歲姓林男子，涉嫌與本案有關。

據悉，被捕人為歌唱導師，他在青山道一商廈單位為該名男生提供一對一的唱歌課程期間，涉嫌三度作出非禮，借故叫男事主在瑜珈蓆上拉筋時觸摸其下體，部分過程長達3至5分鐘，事主受驚將他推開，並將事件告知結他老師，學校駐校社工協助報案揭發事件。

消息指，該歌唱導師聲稱從事音樂及演藝工作超過20年，涵蓋節目主持、歌唱比賽評判及歌曲監製等，亦曾參與多場公開歌唱比賽，奪得百多個獎項，過往曾出演亞洲各地音樂電視節目，包括《中年好聲音》，又自稱與超過100位中港台藝人合作，包括容祖兒、古巨基、楊丞琳、炎亞綸等。據悉，被捕人曾接受電視台訪問，節目中他透露自小經濟環境差，少年時更被父親以刀施襲，其後因學校遇到不快經歷，毅然轉去唱歌，過往曾參與抗疫歌曲《我們都要好好的》的演唱。