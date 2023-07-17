通訊局倡電台電視台國安節目不需符合持平規定　稱為免播反國安法言論惹違法風險 (17:09)

目前免費電視及聲音廣播持牌機構須每星期播放至少30分鐘有關國民教育、國民身分認同和正確認識《國安法》的節目。通訊局指，考慮到持牌機構憂慮有關節目或會被指沒有包含對立觀點，並因而衍生投訴，相反若廣播機構為符合持平的規定，而在節目內加入反對《國安法》的言論，則可能會令持牌機構承受違法風險，通訊局認為應在《電視節目守則》和《電台節目守則》明確指出持平的規定，並不適用於有關節目。

通訊局亦建議放寬直接轉播從內地購入的外購節目及頻道的規定，認為轉播從「內地信譽良好的媒體」轉播相關節目及頻道時，可獲豁免遵守業務守則的規定。通訊局指，《電視節目守則》及《電台節目守則》載有規管一般節目標準、準確、持平及公正規定的條文，但持牌廣播機構對外購節目或頻道的內容只有很少控制權，例如難以大幅度改編內容，或為內容提供憑據，要求廣播機構確保外購節目或頻道同樣遵守香港監管規定，「實際上未必可行」。通訊局認為，香港跟內地的經濟融合越趨緊密，給予持牌機構更大彈性可為觀眾提供更多節目選擇，亦可增進觀眾對內地的了解。

通訊局指，在決定相關外購節目或頻道應否獲豁免受業務守則規管時，會考慮數項因素，包括內容有否宣揚正面社會價值和美德、持牌機構對節目編排是否沒有編輯控制權、持牌機構是否不會因播放有關內容中的廣告材料，而獲得任何報酬，以及機構有否在節目開始前透過播出聲明，清楚告知內容來源。

公眾諮詢為期一個月至下月16日結束。