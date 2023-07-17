風暴下未見搶購潮　市民嘆再無「風假」要在家工作 (17:23)

街上不時出現強風大雨，本報記者到北區粉嶺的街市及超市觀察，未見出現搶購潮。其中，華明商場大部份商店均暫停營業，地下街市則未見人流特別增加，尤其到肉檔的市民特別少；超市方面，該商場的連鎖超市食品貨架尚有大量存貨，新鮮食品如生果等放滿貨架。超市肉檔職員喜姐表示，昨日較多人購買，營業額有6000元，較平時多數千元，不過今日只有10宗生意。

街市菜檔職員徐太表示，菜價沒有因風暴而上漲，但生意大幅下跌，「冇生意，你睇吓靜英英咁」。她說，以往打風會較多人買菜，但昨日生意與平日相若，「平時星期一好旺㗎嘛」。街市肉丸檔職員嘆道：「靜到不得了、靜到飛起」，街市已有一段很長時間均生意淡靜，今次風球影響下生意更差。她說以往會市民會在打風時買肉丸打邊壚，形容那時候市民買菜如「搶嘢」，「倒落去即刻嚟，倒落去即刻要再加」，景象已不復見。

相反，不少快餐店或連鎖食肆均有不少市民排隊堂食，或等候外賣，有市民表示疫情下習慣外賣，又指自從「發明」了在家工作後已無「風假」，今早已收到來自同事的工作電郵。酒樓生意則坐滿食客，大多均為一家大小同聚天倫，但未見大排長龍。

不過依然有人享受到一天「風假」，位於粉嶺站附近的一間戲院，根據售票處的顯示屏，其中一場下午2時10分的場次約八成滿，但4時20分的場次則乏人問津。任職運輸業的黃先生偕同妻子到戲院，他說因應颱風而無法上班，故打算與太太飲茶後睇戲，但發現「唔啱睇」，所以決定離開。