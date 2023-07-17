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李夏茵指慢病共治不會豁免經濟困難人士費用 (13:35)

政府擬推「慢性疾病共同治理計劃」，資助市民以120元到私家醫生篩查糖尿病和高血壓，有意見指120元的費用對於經濟困難的基層而言負擔不小。醫衛局副局長李夏茵今（17日）在港台節目《千禧年代》被問到會否豁免慢病共治下經濟困難人士的費用，李表示慢病共治的理念是希望市民成為自身「第一健康負責人」，正如大腸篩查等其他項目，即使病人有經濟困難，亦不會豁免篩查或治療費用；經濟困難人士可在政府高度補貼下，選用醫管局普通科門診服務，管控慢性疾病。

李夏茵表示，慢病共治強調「共付」，若經濟有困難的基層市民願意與政府共付醫療費用，都可以參加計劃，他們亦可在政府高度補貼的情况下，選用醫管局普通科門診服務，管控慢性疾病，但表示詳細安排則仍待與醫管局商討，需進一步釐清醫管局在基層醫療發展中的定位。

家庭醫生指共付費用僅夠處方基本藥物

西醫工會前會長、家庭醫生楊超發則關注，在治療階段，診金的建議收費水平是150元，連同政府資助的162元，僅夠覆蓋處方基本藥物的成本。他續稱，若醫生為參與計劃的病人處方醫管局名冊內的藥物，兩個月藥費約為100多元，但部份較新的藥物，每月藥費或高達500元。

楊超發表示，當舊藥不奏效，病人的糖尿或血壓水平始終未能控制至合理水平，醫生可能需處方新藥，或要將個案轉介回公立醫院跟進。他又說，目前醫管局名冊藥物對較早發現、病症較輕的病人基本有效，但若發現病症時病情較嚴重，則需要新藥幫補病人維持心肺功能；建議當局考慮在計劃的藥物名冊中納入更多新藥。

社區組織協會幹事彭鴻昌期望，慢病共治可參考大腸癌篩查計劃，由抽樣到診治基本免費，冀政府考慮計劃成效，全數豁免領取綜援人士等基層市民的篩查及診症費用。他亦認為，地區康健中心應配合護士、營養師及物理治療師等專業人士，更加全面地維持市民的健康水平。

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