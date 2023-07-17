李夏茵指慢病共治不會豁免經濟困難人士費用 (13:35)

李夏茵表示，慢病共治強調「共付」，若經濟有困難的基層市民願意與政府共付醫療費用，都可以參加計劃，他們亦可在政府高度補貼的情况下，選用醫管局普通科門診服務，管控慢性疾病，但表示詳細安排則仍待與醫管局商討，需進一步釐清醫管局在基層醫療發展中的定位。

家庭醫生指共付費用僅夠處方基本藥物

西醫工會前會長、家庭醫生楊超發則關注，在治療階段，診金的建議收費水平是150元，連同政府資助的162元，僅夠覆蓋處方基本藥物的成本。他續稱，若醫生為參與計劃的病人處方醫管局名冊內的藥物，兩個月藥費約為100多元，但部份較新的藥物，每月藥費或高達500元。

楊超發表示，當舊藥不奏效，病人的糖尿或血壓水平始終未能控制至合理水平，醫生可能需處方新藥，或要將個案轉介回公立醫院跟進。他又說，目前醫管局名冊藥物對較早發現、病症較輕的病人基本有效，但若發現病症時病情較嚴重，則需要新藥幫補病人維持心肺功能；建議當局考慮在計劃的藥物名冊中納入更多新藥。

社區組織協會幹事彭鴻昌期望，慢病共治可參考大腸癌篩查計劃，由抽樣到診治基本免費，冀政府考慮計劃成效，全數豁免領取綜援人士等基層市民的篩查及診症費用。他亦認為，地區康健中心應配合護士、營養師及物理治療師等專業人士，更加全面地維持市民的健康水平。