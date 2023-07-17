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八號風球下多項公共服務暫停 (09:52)

八號烈風或暴風信號現正生效，天文台預料至少維持至下午4時。多個政府部門服務暫停，包括醫管局門診及衛生署診所、社署轄下福利服務單位、運輪署牌照事務處、駕駛考試、司法機構聆訊等。所有日校今日亦停課。

醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務暫停，公立醫院急症室維持正常服務。衛生署除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衛生署診所均會關閉。另外，新冠疫苗計劃下的疫苗接種服務亦會暫停。

社會福利署所有轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位均不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

司法機構所有法院和審裁處的聆訊會延期。法院或審裁處的登記處及辦事處亦暫停辦公，直至另行公布。

運輸署則宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於八號信號生效期間，或於信號取消後兩小時內的時段辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本/車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於7月24日或之前，於辦公時間內到牌照事務處遞交申請，無需重新預約。 

今日舉行駕駛考試亦會取消，考生將獲個別通知另訂考試日期；已預約的車輛檢驗亦將會取消，市民需重新辦約預約。入境事務處表示，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

另外，民政事務總署自凌晨起已為有需要人士加開3個臨時庇護中心，分別為位於香港奇力灣華貴邨的華貴社區中心、深水埗石硤尾邨42座地下的石硤尾社區會堂及將軍澳坑口培成路38號的坑口社區會堂。

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