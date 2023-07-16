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2023年7月16日星期日
柴灣3米塌樹砸中私家車無人傷
(17:50)
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下午3時，警方接獲一名私家車司機報案，指駛經柴灣怡盛街1號時，遭一條約長3米的樹枝砸中私家車。事件中無人受傷，私家車已經駛走。現場所見，部分枝葉已被清走，附近公園留下數段被鋸斷的樹木。
相關字詞﹕
塌樹
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