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道歉（文：明報總編輯 陳錦強） (16:27)

時代版專欄「叄頭陸臂」作者古嶺渡，周六（7月15日）見刊〈白色通行證〉一文，無論稿件題目和內容均對殘疾人士有標籤及歧視之嫌，不符《明報》一向關顧支持弱小的編採宗旨。對此，本報未盡把關之責，要對讀者及受影響者道歉。本報並已把文章下架。

「叄頭陸臂」專欄是由3位電影界人士共同以「古嶺渡」筆名執筆，由2021年10月起刊載至今。相關文章引起多方關注後，編輯部於周六見刊當晚立即開會檢討，經商議，認為專欄不宜繼續。會後責任編輯立即與作者聯繫，通知專欄將於一個月後結束。其後，「叄頭陸臂」其中一名作者致電責任編輯，告知〈白色通行證〉一文原來是由一名實習生代筆，發稿前也未經3位作者仔細審閱。他們檢討後亦同意結束專欄，並建議即時停止。對於實習生執筆一事，本報一直不知情，也不會同意。

《明報》的編輯方針，除了客觀公正不偏不倚，對弱勢社群及殘疾人士向來也特別眷顧有加，經常以大篇幅報道相關新聞及資訊，希望社會不要戴有色眼鏡看待相關人士，多點支持體諒，多點同理心。舉例，荷里活兇案發生後，《明報》就立即採訪有關專家學者，寫成〈學者籲社會勿標籤 免潛在病人懼求助 「99.9%患者 99.9%時間沒威脅」〉的報道，希望社會不要加深對精神病患者的偏見及誤解；筆者認識的一位朋友，也十分擔心會出現歧視標籤、資源不足及應對失焦等情況，願意接受採訪剖白過來人的經驗，《明報》就於7月3日寫成報道〈悉姊為養家患上精神病  由恐懼到同行康復路 外人不及親人重要  過來人盼支援照顧者〉，希望社會及政府正視問題。

天下無不散之筵席，《明報》的專欄作者潮來潮去，不時會變換，有新的進來，也有舊的離去，我們一般會綜合多種因素考慮，包括質素、文字功夫、影響力、法律風險等。不過，如果作者的言行或觀點有乖倫理，與《明報》的編採方針截然有悖，那麼我們只能抱歉的說一聲，我們會毫不猶豫的割愛。

相關文章：

悉姊為養家患上精神病 由恐懼到同行康復路 外人不及親人重要 過來人盼支援照顧者

https://link.mingpao.com/79765.htm

學者籲社會勿標籤 免潛在病人懼求助 「99.9%患者99.9%時間沒威脅」

https://link.mingpao.com/79766.htm

（編輯室手記）

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