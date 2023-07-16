有市民未能領取新一期消費券　稱不知尚欠消費額感不便 (15:39)

退休的李氏夫婦到旺角站拍卡，但只有丈夫成功領取消費券。李太說餘額已經「用晒」，不知道為何未能領取，「遲啲再算」，但她表示不太擔心，認為「始終都會畀」，或會致電消費券辦事處查詢。李先生表示在生活用品上，沒有東西特別想購買，不會有額外消費，對於今期或是最後一次派劵，他說「畀到就要，畀唔到咪唔要」，政府決策不是市民能左右。

坐輪椅的邵先生今日下午到旺角站拍卡領取消費劵不果，他說4月成功領取上期3000元，知道需要在6月30日之前「使晒」，故特意消費至負數，期望可以「攞足」。記者隨後到陪他到八達通查閱機，顯示他餘額為負1.6元，最後一次消費是6月21日，在食店花費了11元；他的手機收到當局7月11日發出短訊，指他未有於6月30號之前消費滿3000元，故未能領取下期消費券。

邵先生表示，自己是在油麻地站拍卡時發現未能領取消費劵，故特意到旺角站再嘗試。他表示曾致電八達通熱線但「冇人聽」，記者問他之後會否到始創中心的消費劵辦事處查詢，他語帶倔強地說「真係麻鬼煩」，「（財政司長）陳茂波真係…財神爺嚟㗎喎大佬，幾廿萬一個月（薪金）你玩窮人呀？」，不知道尚欠多少消費額才滿足要求。

記者隨後到始創中心的消費券辦事處觀察，發現大門關上未見有人在內，門外貼上告示指星期六、日及公眾假期休息；期間有市民到場了解情況。

合資格市民可領取第二期2000元消費券，利用八達通領取消費劵的市民如未有在6月30日前用完上期3000元消費券，便未能在今日領取到今期的2000元。