外傭被超收中介費兩年增56%　工會斥勞工處「幫唔到手」 (15:13)

聯會指過去一年半共處理57宗超收中介費個案，求助外傭平均被超收約19300元，金額在兩年間增長56%，當中有28宗個案涉及同一家中介公司，惟聯會理事Ratih指，勞工處「幫唔到手」，有外傭曾向勞工處職業介紹所事務科投訴，但皆被駁回或拒絕受理。聯會主席博嘉聲指政府幾乎沒採取任何行動，「淨係寫咗啲字出嚟，但係冇做嘢。」

聯會理事Chuni指曾接獲個案，為一名尼泊爾籍外傭被僱主強迫無償工作4個月，每天需工作19小時，其間沒休息日，又遭受辱罵和身體虐待，最終外傭「偷走」求助，並向勞工處提出申訴。惟勞工處在5個月後表示不會起訴僱主，只向其發警告。另有個案涉及外傭抹窗墮樓，聯會指即使僱傭合約列明外傭抹窗限制，但外傭普遍不敢拒絕僱主指示，建議政府在法例中列明限制。

僱傭條例規定外傭在2年合約期間不能「跳工」轉換僱主，聯會指政策令外傭的轉工權利受限，即使工作條件惡化仍啞忍，有個案向聯會反映僱主沒有安排休息日、工時過長和缺乏適當住宿等，當中只有6%個案的外傭有行使勞工權利終止合約。聯會認為「跳工」政策對外傭不公，要求政府將其廢除，另亦要求勞工處在週日開放予外傭申訴，並提供充足傳譯服務。