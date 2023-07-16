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外傭被超收中介費兩年增56%　工會斥勞工處「幫唔到手」 (15:13)

香港亞洲家務工工會聯會今（16日）舉行記者會，稱由2022年1月至2023年5月共處理共178個勞資個案，發現疫情加劇對外傭的剝削，包括求助個案中外傭平均被收取非法中介費約19300元，亦有外傭工作4個月也不獲支薪及假期，惟受「跳工」政策限制而一直啞忍。聯會要求政府廢除限「跳工」政策，同時加強勞工法例執法，確保外傭能方便地使用申訴機制。

聯會指過去一年半共處理57宗超收中介費個案，求助外傭平均被超收約19300元，金額在兩年間增長56%，當中有28宗個案涉及同一家中介公司，惟聯會理事Ratih指，勞工處「幫唔到手」，有外傭曾向勞工處職業介紹所事務科投訴，但皆被駁回或拒絕受理。聯會主席博嘉聲指政府幾乎沒採取任何行動，「淨係寫咗啲字出嚟，但係冇做嘢。」

聯會理事Chuni指曾接獲個案，為一名尼泊爾籍外傭被僱主強迫無償工作4個月，每天需工作19小時，其間沒休息日，又遭受辱罵和身體虐待，最終外傭「偷走」求助，並向勞工處提出申訴。惟勞工處在5個月後表示不會起訴僱主，只向其發警告。另有個案涉及外傭抹窗墮樓，聯會指即使僱傭合約列明外傭抹窗限制，但外傭普遍不敢拒絕僱主指示，建議政府在法例中列明限制。

僱傭條例規定外傭在2年合約期間不能「跳工」轉換僱主，聯會指政策令外傭的轉工權利受限，即使工作條件惡化仍啞忍，有個案向聯會反映僱主沒有安排休息日、工時過長和缺乏適當住宿等，當中只有6%個案的外傭有行使勞工權利終止合約。聯會認為「跳工」政策對外傭不公，要求政府將其廢除，另亦要求勞工處在週日開放予外傭申訴，並提供充足傳譯服務。

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