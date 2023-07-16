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學友社料大學聯招競爭與去年相約　提醒考生預先部署 (13:28)

中學文憑試（DSE）周三（19日）放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城說，今年考生人數與去年相若，估計入讀大學競爭形勢亦相近，提醒考生留意各大學的計分改動及彈性收生安排，並因應不同分數作不同部署，以便有效評估入學機會。學友社亦設立放榜輔導熱線及網上平台，予同學及家長查詢升學資訊。

吳寶城建議，考生可使用收生計分器及預計收生成績等資料，提前作出部署。他指出，學生一旦失手仍有不少選擇，例如應用教育文憑、職業訓練等課程，希望考生放榜後可檢討自己的學習方向，以自己的興趣、能力、就業方向選擇合適的課程。

學友社執行總監梁國成表示，疫情回穩後，學友社的入校放榜輔導服務增加，今年亦為不少學校舉辦工作坊及DSE準備講座等活動，其中昨日為家長舉辦的放榜講座，出席人數更超出預期。他建議，家長在看到子女的成績與期望有所出入時，不適宜追究其過往表現或過度關注成績，也不應強加自己意願於子女身上，家長應換位思考，聆聽及接納子女感受，適當的支持與鼓勵有助子女減少緊張與焦慮。

梁又稱，「放榜輔導熱線」昨起開始服務，於文憑試及聯招放榜期間為學生及家長提供升學資訊查詢、情緒輔導等服務，而放榜前夕（18日）更會舉辦直播及通宵熱線服務。

相關字詞﹕編輯推介 中學文憑試 學友社 吳寶城

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