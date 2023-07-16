加拿大空運抵港壓縮器藏冰毒　海關拘3人檢119公斤涉8400萬 (13:22)

機場科空運貨物第三組署理高級督察余鳳文表示，海關上周二（11日）透過風險評估及資料分析，查驗一票由加拿大空運抵港，報稱重313公斤的壓縮器，其間發現收件人提供的發票內容粗疏簡單，載列的型號與現場壓縮器不乎，而且相關型號於官方網站亦未能找到。海關又發現，壓縮器的外部有焊接痕跡，隨行配件的大小與壓縮器亦不相容。海關經X光檢查及分析影像，發現壓縮器藏有可疑物件，遂卸下其中一個壓縮器上的重型螺絲，以內窺鏡進行視察，發現有可疑白色結晶物體。不過由於其外殼堅硬，需消防協助以工具鋸開外殼，最終搜獲到82公斤懷疑冰毒，估計市值約5800萬元。

海關跟進調查，鎖定一間位於荃灣的環保回收公司，以及位於葵涌的貨倉，上周四（13日）展開行動，於該貨倉內搜獲一批壓縮器，相信由販團集團暫存。關員開驗壓縮器，於其中一個再發現37公斤懷疑冰毒，涉2600萬元。行動中，海關拘捕3名本地男子，年齡介乎33至56歲，分別報稱環保回收公司東主、主管及司機。

海關指，販毒集團收藏大量冰毒於重型壓縮器內，並與正常壓縮器混合，再用大型木箱包裝，企圖增加關員偵查難度。海關呼籲物流業界從業員需提高警覺，若遇到可疑客戶及訂單，應盡快向海關舉報。