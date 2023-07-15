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2023年7月15日星期六
石硤尾熟食中心10多食客混戰 一男子頭傷
(22:35)
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晚上近9時，石硤尾熟食中心2樓平台，兩枱食客爭執，10多人混戰，櫈、杯、碗碟互擲。警員到場，發現1男子頭部受傷清醒，救護車送院治理。其餘涉案男子已逃去。
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