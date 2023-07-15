明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

入境處加開特別服務時段供市民領旅遊證件　截至6時簽發近千本 (17:59)

社會復常後，市民換領特區護照等旅遊證件的需求急增，入境處於今（15日）及下周六（22日）加開下午特別服務時段供市民領證，截至晚上六時，入境處今日共簽發約4700本旅行證件，包括近千本於特別服務時段簽發。

入境處於今（15日）及下周六（22日）加開特別服務時段供市民領證，市民可於下午2時至9時期間，前往入境事務大樓4樓或7間分區辦事處領取護照、回港證等旅行證件，到場前無需預約；辦事處亦有開放自助服務站予市民辦證。

前往灣仔入境事務大樓4樓領證的人較平日少，有市民等待不足五分鐘已完成手續。姚小姐趁假期攜兩名女兒到場領證，她於兩星期前已可領證，但礙於工作關係無法到場，認為今次安排方便，不用為領證而請假，亦指現場有足夠人手，領證過程相當迅速。鄭先生表示盡快領證更方便計劃旅行，他原本於八月才可取證，對於今天領證手續迅速感到「有驚喜」。

入境處長區嘉宏下午到場視察，他表示通關後市民申請證件的需求上升，疫情前每年簽發約72萬本護照，而今年上半年已達90萬本，更在四月曾單日收到1萬宗辦理護照申請；今年為通關後第一個暑假，亦適逢DSE放榜，不少市民會於近期旅遊，希望加開服務時段能方便市民安排旅行，做到「民有所呼、我有所應」，亦會視乎反應，在有限資源中繼續優化服務。

相關字詞﹕編輯推介 入境處

上 / 下一篇新聞