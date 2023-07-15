入境處加開特別服務時段供市民領旅遊證件　截至6時簽發近千本 (17:59)

入境處於今（15日）及下周六（22日）加開特別服務時段供市民領證，市民可於下午2時至9時期間，前往入境事務大樓4樓或7間分區辦事處領取護照、回港證等旅行證件，到場前無需預約；辦事處亦有開放自助服務站予市民辦證。

前往灣仔入境事務大樓4樓領證的人較平日少，有市民等待不足五分鐘已完成手續。姚小姐趁假期攜兩名女兒到場領證，她於兩星期前已可領證，但礙於工作關係無法到場，認為今次安排方便，不用為領證而請假，亦指現場有足夠人手，領證過程相當迅速。鄭先生表示盡快領證更方便計劃旅行，他原本於八月才可取證，對於今天領證手續迅速感到「有驚喜」。

入境處長區嘉宏下午到場視察，他表示通關後市民申請證件的需求上升，疫情前每年簽發約72萬本護照，而今年上半年已達90萬本，更在四月曾單日收到1萬宗辦理護照申請；今年為通關後第一個暑假，亦適逢DSE放榜，不少市民會於近期旅遊，希望加開服務時段能方便市民安排旅行，做到「民有所呼、我有所應」，亦會視乎反應，在有限資源中繼續優化服務。