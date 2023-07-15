盧寵茂形容加煙稅或致煙民買私煙說法「侮辱」　倡市民如待抛垃圾討厭吸煙 (17:09)

盧寵茂表示，《控煙策略諮詢文件》中首先提及增加煙稅，稱全世界都有準確資料顯示加稅是控煙重要手段，每次加煙稅後，戒煙人數都增加。他又說，現時煙稅比率佔零售價64%，與世衞目標75%仍有距離；每次加煙稅，煙商都同時提高零售價，需不斷加煙稅，才能達到75%的目標。

至於有立法會議員認為政府要讓市民有選擇吸煙的權利，盧寵茂則表示，若不想自己的下一代吸煙，則不應強調吸煙是權利。盧寵茂在出席電台節目後晤傳媒時表示，希望社會建立健康文化，倡市民一起支持共創健康文化，「見到有人食煙，我哋要覺得好討厭嘅，好似我哋見到人揼垃圾，都覺得好討厭嘅，係破壞香港嘅環境，破壞香港嘅健康。」

盧寵茂：非本地培訓牙醫將服務公營機構

另外，盧寵茂表示，希望透過輸入非本地培訓牙醫，紓緩公營服務的牙醫空缺，指非本地培訓的牙醫，無論是有限度註冊或特別註冊，會在醫管局、衛生署、大學等公營機構內服務。他又說90年代以前本港依賴非本地培訓牙醫，其數量佔比過半，而現時因法例改變，非本地牙醫須考試才能來港工作，數量減少至每年只有10位至20位成功通過許可試。