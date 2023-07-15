過渡房屋開放日大批市民到場　何永賢形容反應熱烈　暑假或再辦 (16:05)

何永賢表示，現場很多已落成項目即刻可入住，今年尾及下年初將有更多單位落成，希望有需要市民「早啲攞到資料、早啲安排、早啲準備」；被問到會否考慮申訴專員公署建議空置「長者住屋」單位轉為過渡房屋，她表示會積極審視善用長者屋的方法；對於有立法會議員提議放寬居屋按揭年期，她指政府將正面考慮。

營運何文田「樂住·FUN享」的樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，目前僅剩2個單位，會優先考慮單親家庭和正接受綜援人士，該項目設社區服務中心，有數名社工和活動助理關心住戶和舉辦班組活動。

已住觀塘劏房5年的劉女士表示，正考慮租金介乎3000至4000元、位於觀塘區的項目，主因是劏房廚廁「谷埋一齊」，「一開門就係牀」，希望可以和女兒住好些。

另一市民鄧女士表示，現時和兒子寄居朋友家的一間房間，放不下兒子的書本，空間擠迫令心情不好，同時已輪候公屋3年，盼過渡房屋能幫她改善居住環境，亦不介意跨區返工。她剛參觀赤柱「尚晉坊」，認為「一出門就在巴士站」，尚算方便。