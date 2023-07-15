明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

過渡房屋開放日大批市民到場　何永賢形容反應熱烈　暑假或再辦 (16:05)

房屋局今（15日）舉辦過渡房屋開放日，多個營運機構設置攤位，接受即場遞交入住申請表，並設專車往返元朗「同心村」和「博愛江夏圍村」，及赤柱「尚晉坊」參觀示範單位，活動開始前已有大批市民排隊等候入場，包括一家大小和少數族裔。房屋局長何永賢表示活動反應熱烈，笑稱「我哋少少欲罷不能」，研究在暑假期間再度舉辦開放日。

何永賢表示，現場很多已落成項目即刻可入住，今年尾及下年初將有更多單位落成，希望有需要市民「早啲攞到資料、早啲安排、早啲準備」；被問到會否考慮申訴專員公署建議空置「長者住屋」單位轉為過渡房屋，她表示會積極審視善用長者屋的方法；對於有立法會議員提議放寬居屋按揭年期，她指政府將正面考慮。

營運何文田「樂住·FUN享」的樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，目前僅剩2個單位，會優先考慮單親家庭和正接受綜援人士，該項目設社區服務中心，有數名社工和活動助理關心住戶和舉辦班組活動。

已住觀塘劏房5年的劉女士表示，正考慮租金介乎3000至4000元、位於觀塘區的項目，主因是劏房廚廁「谷埋一齊」，「一開門就係牀」，希望可以和女兒住好些。

另一市民鄧女士表示，現時和兒子寄居朋友家的一間房間，放不下兒子的書本，空間擠迫令心情不好，同時已輪候公屋3年，盼過渡房屋能幫她改善居住環境，亦不介意跨區返工。她剛參觀赤柱「尚晉坊」，認為「一出門就在巴士站」，尚算方便。

相關字詞﹕編輯推介 過渡性房屋 何永賢

上 / 下一篇新聞