國安處通緝｜國際律師協會等譴責通緝做法 港府強烈反對指污衊抹黑依法採取行動 (18:15)

特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，特區政府應全力打擊，追究到底。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人指，有關8人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。國安處的行動合情、合理、合法，更是必須。

發言人又重申，特區政府嚴正促請有關組織認清事實，不要再被別有用心的人士利用，立刻停止對《香港國安法》及香港特區落實《香港國安法》的情況肆意誹謗抹黑。

全球最大跨國的工會組織、國際工會聯合會（ITUC）日前致函特首李家超，譴責香港當局針對工會活動及行使公民權利，及呼籲港府釋放所有行使公民權利的被捕人士。法國最大工會法國工人民主聯盟（CFDT）、荷蘭最大工會FNV、代表300萬加拿大勞工的加拿大勞工議會均先後譴責港府通緝令做法。

大律師公會主席杜淦堃回應說，公會不會評論任何個別投訴。他指出，公會在收到任何會員涉嫌專業行為失當或違反專業操守的投訴後，會嚴肅迅速地按機制公平處理，在過程中，投訴人與被投訴會員均機會陳述及提供資料，公會在考慮所有有關資料後會作出決定。本報亦正向律師會查詢回應。