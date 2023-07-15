明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國安處通緝｜國際律師協會等譴責通緝做法 港府強烈反對指污衊抹黑依法採取行動 (18:15)

警方國安處早前宣布通緝8名身在海外的民主派和社運人士，指他們干犯《港區國安法》，國際律師協會轄下人權研究所發聲明關注事件，並呼籲大律師公會及律師會應譴責香港當局以國安法通緝海外人士。香港特區政府發表聲明，強烈反對和譴責外國及國際組織對《香港國安法》及警務處國家安全處依法採取的行動肆意攻擊及污衊抹黑。

特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，特區政府應全力打擊，追究到底。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人指，有關8人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。國安處的行動合情、合理、合法，更是必須。

發言人又重申，特區政府嚴正促請有關組織認清事實，不要再被別有用心的人士利用，立刻停止對《香港國安法》及香港特區落實《香港國安法》的情況肆意誹謗抹黑。

全球最大跨國的工會組織、國際工會聯合會（ITUC）日前致函特首李家超，譴責香港當局針對工會活動及行使公民權利，及呼籲港府釋放所有行使公民權利的被捕人士。法國最大工會法國工人民主聯盟（CFDT）、荷蘭最大工會FNV、代表300萬加拿大勞工的加拿大勞工議會均先後譴責港府通緝令做法。

大律師公會主席杜淦堃回應說，公會不會評論任何個別投訴。他指出，公會在收到任何會員涉嫌專業行為失當或違反專業操守的投訴後，會嚴肅迅速地按機制公平處理，在過程中，投訴人與被投訴會員均機會陳述及提供資料，公會在考慮所有有關資料後會作出決定。本報亦正向律師會查詢回應。

相關字詞﹕編輯推介 國安處 國際律師協會

上 / 下一篇新聞