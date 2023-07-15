涉理大外「圍魏救趙」案　18人暴動罪成囚3年至4年9個月 (12:52)

19名被告為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄，同被控暴動罪。張振鴻另被控管有物品意圖摧毁財產罪，即管有汽油和布等。除了鄭文豪開審前認罪，其餘18人受審後罪成。

法官游德康判刑指，示威者當日與警方對峙，投擲200多枚汽油彈；發生暴動之後，彌敦道一帶滿目瘡痍，暴動者遺下背包和汽油彈，可見「人數之多、範圍之廣」。游官稱，除了張振鴻之外，其餘被告身上沒有攻擊性武器，只有生理鹽水和護目鏡等，明顯置身現場以壯大聲勢。游官提及，呂鋒和黃紫情被搜出急救用品，旨在以醫療協助方式參與暴動，但沒有證據顯示兩人有份號召暴動，不會加重刑期。

游官就暴動罪採納4年半為量刑起點，考慮被告正面品格扣減3個月，另因節省法庭時間減刑兩個月。本案有10名被告案發時未滿21歲，游官酌情再減3個月。勞俊軒、吳進欣、倪倬傑、蕭子慧、蕭穎鈊、黃紫情和古倩誼判囚4年1個月；呂鋒、蕭竣旻、黃靖斐、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、黃沅詩、林堅信和李浚維囚3年10個月；認罪的鄭文豪囚3年；涉兩項罪名的張振鴻則囚4年9個月。餘下最年輕的何羚甄押後至8月5日判刑，以待索取教導所報告。

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩在庭外表示，本案為第10宗經審訊後判刑的理大外圍暴動案，重申市民享有言論及集會自由，但須遵守法律。理大外圍衝突案共213人被捕，分開17宗案件審理，已經完成審訊的案件中有141人被定罪，當中125人判監，刑期介乎29至64個月，另有5人判入教導所。