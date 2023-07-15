李家超指滿意各部門落實KPI情况　將每年公布進展 (10:58)

本報早前報道，保安局未完成提升關鍵基礎設施網絡安全的保護的立法展開公眾諮詢，被問及是否存在相關情况，以及未達成KPI會有何懲處。李家超回應稱，若出現未達KPI的情况，會先了解理由，若單純「躲懶」，或涉及能力其他個人理由，會按紀律程序處理，但強調所有部門的KPI落實情况大致符合他的要求。

至於立法會議員陳健波提出，政府應定期向公眾公布各項指標達成的情况，並解釋未能達成KPI的原因。李家超則表示，每年會公布一次各項KPI達成的情况，包括舊指標的落實結果，及新政策的指標；亦會透過立法會各事務委員會等方式公布，又強調不應「泛KPI」，否則會忽略其他需做的工作，最好做到「無過無不及」、恰如其分。

本報曾從過去一年的公開資料中，整理各項目指標的落實情况，發現最少兩項未完成，另有一項或延期。至於已完成的有49項；約9項是今年上半年要完成，但未能找到資料知悉進度；餘下百多項屬未到期或跨年期。