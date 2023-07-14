工聯會：將協助300多名Zeek前員工申請破欠基金 索償1300萬 (21:37)

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指，本案是首宗確立外送員並非自僱人士，為行業「帶來一絲曙光」，但申討過程漫長，有工友在追討過程中離世，而5月一名在天水圍開工期間死亡的外送員同是追討「Zeek」的一員。63歲的吳先生透露，「Zeek」沒有爲員工提供假期和購買强積金、勞保。即使開工期間剛懸掛8號風球，也要繼續送單，否則之後會被「Zeek」停工。

郭偉强提及，300多位求助工人已於兩日前（12日）與「Zeek」簽妥「無能力支付欠款聲明書」，會立即幫300多位工友申請「破產欠薪保障基金」，預計半年内能追討欠款。工聯會議員陸頌雄提到，本案裁決有「標志性，極具參考性」，呼籲平台行業的工友要有新意識，公司與員工之間有僱傭關係，若過去曾被剝削權益不應啞忍。郭偉强有提醒，工友要保留工作記錄，以便日後追討自身權益。

勞工處回覆查詢指，如公司董事簽署「無能力支付欠款聲明書」，確認僱員與僱主的僱傭關係及僱主尚未清付個別僱員的項目及數額，將有助僱員向破欠基金提出特惠款項的申請。

郭偉强另外在記者會上不公開點名批評，有團體在工聯會與Zeek簽署「無能力支付欠款聲明書」前安排工友接受媒體訪問，表示接獲百多宗求助個案，形容相關行爲「同打劫無分別」。郭偉强指工聯會半年來「仆心仆命」跟進事件，期間不見有其他公會介入，認爲有關團體「可恥、無賴」。

本報日前報道香港基督教工業委員會接觸過的求助工友。委員會幹事麥德正澄清，委員會是收到30多位工友求助，並得知有100多位工友在勞資審裁處排期上庭。麥德正表示，委員會無需向外公布共收到多少工友求助，對郭偉强的言論沒有回應。