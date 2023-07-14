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聾啞漢出院一日後墮樓亡案　家屬代表陳辭冀裁死因為「情緒紊亂」 (19:03)

抑鬱聾啞漢出院一日後墮樓案，死因研訊今（14日）續審。代表家屬的大律師蘇信恩作結案陳辭，指院方稱因疫情而沒頻繁安排手語翻譯，惟事主到出院前一天才有手語翻譯員到場，期間亦沒安排視像翻譯，質疑「呢個唔係頻唔頻繁嘅問題，係有無心嘅問題」，冀陪審團裁定死因為「情緒紊亂」。代表醫管局的大律師文嘉樂則指，專家證人供稱事主壓力來源為經濟問題，繼續住院不會解決問題，並指院方不能控制事主出院後行為。

事主鍾志強於2020年5月7日在其居住的葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。代表家屬的大律師蘇信恩稱，死因庭是為不在人世的人討回公道，而事主「在生前已經不能透過聲音講出所思所想」。蘇指，精神病患者「無得劏開個腦睇吓發生咩事」，要依賴醫生與病人溝通，惟有證人表示事主閱讀書寫能力弱，質疑當時醫生和事主以紙筆交流是否有效溝通。蘇又指，事主入院時由護士所作的自殺風險評估有錯漏，形容文件「錯得好離譜」。陳辭尾聲，蘇向陪審團稱，即使事主已去世，「但社會仲有聾啞人士，若然（情況）無改善，悲劇都會再次發生」。

代表醫管局的大律師文嘉樂則指，專家證人認同主診醫生的治療及診斷，「就算無手語翻譯員，鄭醫生的病徵診症都齊全」。文又稱，事主因擔心經濟狀況一直要求出院，出院前亦有手語翻譯員清晰核實，指「如果病人留都留唔住，出院後行為又喺唔喺醫院控制範圍內呢？」文稱，就算院方措施未盡理想，也不能斷定與死因有直接關係。案件押後下周一，死因裁判官將總結案情。

 

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