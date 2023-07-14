調查指九成半輸入護理員來港工作需繳「勞務費」　近9成外勞需借貸 (18:06)

中心於本年5至6月訪問了103位通過勞工處「補充勞工計劃」，在香港安老院舍工作的外勞護理員。中心社工梁潔卿表示，九成半的受訪外勞護理員經內地的勞務公司轉介並繳交「勞務費」後，才能到香港的院舍工作。他們當中繳交的兩年合約勞務費中位數是1.8萬元，高於按規定應獲得的一個月的薪金；超過87.3%的受訪者需要借貸方能繳付勞務公司費用。

另外，根據勞工處規定，僱主不得扣除住宿費以外的任何工資，以護理員工資中位數為14150元為例，扣除10%住宿費後，僱員應可獲12735元。惟調查發現，只有20.4%受訪者的實際工資符合規定，當中11.7%的收入只得9000元，遭到嚴重剝削。

外勞護理員梁女士表示，在2012年經朋友介紹來港工作，希望賺錢支付子女學費，及改善家庭環境。惟當時代辦手續的勞務公司要求先支付1.9萬元勞務費，令她倍感無奈，直言「未做工先交錢，未見官先打三板」，由於負擔過大，她需要東拼西湊相關費用，之後還要每年繼續支付逾萬元的勞務費，以換取在港工作合約。

梁潔卿表示，內地的勞務公司收取費用不一，部分勞務公司看準內地勞工因為香港薪金較理想，而外勞需經勞務公司才能來港工作，因此有機可乘，任意提高勞務費金額。

社工指外勞憂遭解僱少投訴 籲政府加強巡查執法

對於有私營院舍的僱主在無理由下收取額外費用，梁則呼籲勞工處加強巡查及執法，因為很多時候外勞都會因擔心失去工作而不敢舉報投訴僱主。她亦建議優化勞工處的職位空缺平台，讓在港工作的外勞獲得資訊，直接向僱主求職。

「院舍輸入護理員特別計劃」首階段申請於本月初截止，梁潔卿關注計劃中指定僱主需通過指定14間勞務公司輸入外勞，她期望可增加有關公司的勞務費透明度，又建議當局參考「補充勞工計劃」，容許僱主自行聘用外勞。