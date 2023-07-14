訛稱富商男友無子女以處理遺產　65歲女子作虛假陳述罪成候判 (17:54)

案件今於暫代區域法院的荃灣法院裁決。控方案情指，被告羅美堅（現65歲）於2009年7月向澳洲法院存入一份誓章，指阮喬坤沒有子女或兄弟姊妹，實情是阮有3名子女及兩名姊妹，被告事後獲澳洲法院批出遺產管理書。

暫委法官溫紹明表示，本案重點為被告是否知悉實情下，刻意作出虛假陳述。溫官表示，阮喬坤之子於2008年12月和被告展開遺產管理的民事訴訟，被告翌年3月向本港法庭存檔文件，談及與阮家子女的溝通往來。溫官認為，被告必然知道阮家子女的存在，她向澳洲法院作出虛假陳述，旨在阮家子女不知情之下，率先處理遺產，遂裁定被告罪名成立。

控方透露，被告早於2012年被警方拘捕，事後離港居住，於2021年返港在機場被捕。辯方求情指，本案涉及家庭糾紛，被告在爭產訟訴敗訴後，已向阮家子女歸還所有資產。溫官明言本案判監無可避免，押後至下周五（21日）判刑。