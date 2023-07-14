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童樂居女職員虐兒囚1年　官指被告行為屬「體罰」損公眾對社署信心 (17:14)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，51歲女職員涉於院舍拍打幼兒頭部，令其抱頭、失去平衡，早前否認被4項虐兒罪並被裁定罪成。裁判官今（14日）判刑時指出，被告「體罰」行為嚴重影響公眾對社會福利署的信心，更令無法與父母同住的受害幼童「雪上加霜」，判處1年監禁，並拒絕被告保釋候上訴的申請 。

被告陳綺雯（51歲），被控於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街香港保護兒童協會內，身為年滿16歲而對涉案事主有管養及照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略4名事主。

辯方求情時指出，被告背景報告內容正面，顯示被告沒有刑事紀錄，又形容她是個「安靜」、「負責任」的人。辯方指，被告多次翻看閉路電視片段後，才意識到對待兒童的方式粗魯，欠涉案兒童一聲抱歉。

裁判官表示，童樂居服務對象為初生至四歲嬰幼兒，被告自1995年受聘為幼兒工作員，工作逾25年，不可能不清楚情況。而且案中受害兒童因個別情況無法與父母同住，被告行為卻是「雪上加霜」、「說穿了就是體罰」。認為事件若非附近的人揭發，幼童或未知何時才能「逃出生天」。

辯方聽取判決後，提出獲保釋以待定罪上訴，辯方指被告將面對1年的監禁刑罰，若等候期間仍須還柙，一旦上訴成功，會對她不公道。余官表示以時間上來說的理據不強，最終拒納被告的保釋申請。

案情指，被告涉於院舍內由上至下拍打幼童頭部，令其用雙手抱頭，險失平衡，余官認為被告行為嚴重影響公眾對政府及社會福利署的信心，並認為即時監禁是唯一合理選擇。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 童樂居 虐兒

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