童樂居女職員虐兒囚1年　官指被告行為屬「體罰」損公眾信心 (17:14)

被告陳綺雯（51歲），被控於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街香港保護兒童協會內，身為年滿16歲而對涉案事主有管養及照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略4名事主。

辯方求情時指出，被告背景報告內容正面，顯示被告沒有刑事紀錄，又形容她是個「安靜」、「負責任」的人。辯方指，被告多次翻看閉路電視片段後，才意識到對待兒童的方式粗魯，欠涉案兒童一聲抱歉。

裁判官表示，童樂居服務對象為初生至四歲嬰幼兒，被告自1995年受聘為幼兒工作員，工作逾25年，不可能不清楚情況。而且案中受害兒童因個別情況無法與父母同住，被告行為卻是「雪上加霜」、「說穿了就是體罰」。認為事件若非附近的人揭發，幼童或未知何時才能「逃出生天」。

辯方聽取判決後，提出獲保釋以待定罪上訴，辯方指被告將面對1年的監禁刑罰，若等候期間仍須還柙，一旦上訴成功，會對她不公道。裁判官表示以時間上來說的理據不強，最終拒納被告的保釋申請。