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警破跨境洗黑錢集團　拘6人涉清洗逾一億元 (14:18)

警方昨（13日）搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌以內地扣賬卡收取騙款，並購買金器、名表轉售套現購買虛擬貨幣，涉案金額逾一億元。警方以涉嫌串謀洗黑錢、欺詐，拘捕1名主腦、2名骨幹、2名持卡購買人及1名涉接贓表行職員，年齡介乎22-36歲，當中一名骨幹為大專生，負責購買比特幣。警方不排除有更多人被捕。

警方4月底接獲情報，得知涉案集團使用由多間內地銀行發行的扣賬卡，收取多筆內地騙案贜款；再利用該批扣賬卡，於本港商戶購買名表、金器等隨即轉售。集團其後以轉售所得現金，到虛擬貨幣交易所購入虛擬貨幣，再電匯至海外電子錢包。警方搜查集團租用的2個共享辦公室，以及多輛車輛後，撿獲大量金器、名表、現金及多張內地扣賬卡。

涉案集團主要在工作日運作，利用金融機構在工作日即時轉數清算的特點，趁內地執法機構凍結可疑户口前，即時購物洗錢，相信每日至少清洗過百萬港元，估計自今年4月運作至今已清洗超過一億元。

港島總區反三合會行動組高級督察朱明敏指，涉案集團以多層架構分工，低級成員對集團運作所知甚少。主腦透過通訊程式操控骨幹成員，招募負責購物的下線，亦有專人轉售贜物、接贜、購買虛擬貨幣。集團透過Telegram等平台，以商品買賣、神秘顧客等「揾快錢」陷阱作招徠，招募持卡購買人、接贜者等。

警方呼籲，暑假將至，年輕人應提防可疑的「揾快錢」工作，如不合理高回報、無學歷要求，以免被不法分子招募。商户亦應留意，如顧客多次購買同類型名貴物品，並使用不同扣帳卡付款，需仔細核實對方身分，及扣賬卡真偽。若明知可疑而協助洗錢活動，警方將循洗黑錢方向調查。

相關字詞﹕洗黑錢

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