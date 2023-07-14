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七一衝擊立會案　王宗堯稱為向記者借充電器前往會議廳　逗留不足27秒 (14:23)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓案件，今日（14日）於區院（移師至西九龍法院）續審。藝人王宗堯選擇自辯，稱當晚自己應記者請求，將充電器交給身處立法會大樓內記者後，即轉身離開，他逗留於會議廳內時間不足27秒。王回應提問，指對於政府修訂《逃犯條例》的個人取勢是「不同意」，但亦不認同採用激烈手法，指可用其他方式表達訴求。

王宗堯（案發時40歲）供稱，2019年7月1日，他由下午3時許參與當日獲警方發出不反對通知書的遊行，直至晚上7時許結束。王與友人離開途中，從其演員通訊群組中，看見有人轉載訊息指有記者需要插座式充電器。

王上網搜尋後，見有一間於葵涌營業中店舖有售，於是駕車前往。他購貨後返回港島，因得悉示威者正衝擊立法會，故將轉交充電器一事作罷。其後，他與友人消閒至接近11時，再次收到有關記者需要充電器的訊息，於是前往立法會大樓，目的為轉交充電器。

王憶述當時立法會大樓內昏暗，他循光源行入會議廳。由於該訊息求助人沒有指名道姓，王向附近人士詢問後，將充電器交予一名身穿反光背心、掛有記者證的人士。辯方庭上播放案發時新聞片段，顯示王手持銀包及兩個充電器。王表示轉交後即時離場，他於立法會大樓內逗留約3至5分鐘；於會議廳逗留內不足27秒。

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