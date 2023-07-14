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火燒人案| 圍觀夫婦涉擾亂秩序發還重審　辯方稱不能排除雙方均有責任 (14:10)

2019年11月11日馬鞍山一名男子遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指在場以粗言指罵男子，被控一項在公眾地方內擾亂秩序行為罪，經審訊後被裁定無罪。律政司不服裁決，以案件呈述方式上訴得直，發還原審裁判官重新考慮裁決。案件今（14日）在東區裁判法院續審，辯方指事主事發前曾用髒言指罵在場人士逾10分鐘，眾人情緒高漲，兩名被告所說的話只是回應事主，不能排除「兩邊都有錯」。裁判官聽畢陳辭後將裁決押後至8月29日。

女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲）被控於2019年11月11日，在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋喧嘩及作出擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能導致社會安寧被破壞。原審裁判官林希維於2020年8月裁定二人無罪。

辯方今邀請法庭考慮兩名被告說話的挑釁程度，指當時圍觀人士大部分為街坊，亦有人「望一望就走」，X已向眾人指罵了逾10分鐘，陳才加入作指稱的喧嘩行為，即説「返大灣區啦」，鄺則説「你走啦，你走啦，中國人，中國人，走喇，X你老母」，認為不能排除雙方都有責任，「係邊個挑釁個？」。

林官同意「火上加油」不局限於一方的責任，惟質疑兩名被告在本身熾熱的氣氛下「再加啲嘢」造成累積效應，令磨擦更激烈，「唔係講緊最後一滴油邊個唧落去」。辯方重申應視乎說話針對何人，案發地點非示威熱點，二人僅回應X的叫嚷，無提及使用武力或鼓吹動武，無加劇暴力事件發生的可能性。控方依賴書面陳辭，未有補充，林官押後裁決。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 火燒人 馬鞍山 公眾地方內擾亂秩序行為

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