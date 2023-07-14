火燒人案| 圍觀夫婦涉擾亂秩序發還重審　辯方稱不能排除雙方均有責任 (14:10)

女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲）被控於2019年11月11日，在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋喧嘩及作出擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能導致社會安寧被破壞。原審裁判官林希維於2020年8月裁定二人無罪。

辯方今邀請法庭考慮兩名被告說話的挑釁程度，指當時圍觀人士大部分為街坊，亦有人「望一望就走」，X已向眾人指罵了逾10分鐘，陳才加入作指稱的喧嘩行為，即説「返大灣區啦」，鄺則説「你走啦，你走啦，中國人，中國人，走喇，X你老母」，認為不能排除雙方都有責任，「係邊個挑釁個？」。

林官同意「火上加油」不局限於一方的責任，惟質疑兩名被告在本身熾熱的氣氛下「再加啲嘢」造成累積效應，令磨擦更激烈，「唔係講緊最後一滴油邊個唧落去」。辯方重申應視乎說話針對何人，案發地點非示威熱點，二人僅回應X的叫嚷，無提及使用武力或鼓吹動武，無加劇暴力事件發生的可能性。控方依賴書面陳辭，未有補充，林官押後裁決。