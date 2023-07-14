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鄭雁雄籲議員促團結化矛盾　信政府願聽批評冀理性監督 (14:08)

中聯辦主任鄭雁雄出席立法會午宴。他致辭時提及對立法會議員的期望，冀議員以民為本、理性監督、自覺協調和化解矛盾，相信特區政府樂於接受監督及聽取批評意見。

鄭雁雄指，不論住屋、就業及醫療等民生事項，往往要經修訂法律及完善制度，呼籲議員「貼基層，接地氣，多帶問題到基層調研」，並深入社區及界別了解民意、洞悉民情，要提出高質量議案及直達市民的服務，同時積極為民發聲，「展現愛國者治港嶄新風貌」。鄭又提及議員監督政府時要理性務實，指監督需要下苦功，「過猶不及，不及也是過」，又稱批評總比做事容易，批評時最好「有主意，有建議」，相信政府樂於接受監督及聽取批評意見，更「深知民主程序價值，深知大家嘅批評也是為了香港好」。

鄭雁雄亦寄語議員要發揮代表性強的特點，協助凝聚共識，並「自覺協調，化解矛盾，增進團結，畫出最大同心圓」。

讚議員通過多項法案助護國安

鄭雁雄回顧立法會過去一年工作時稱，高興立法會通過一批修例以有力維護國家安全，並點名提到涉及海外律師參與國安案的法律執業者條例修訂、涉及國安法無罪裁決上訴機制的刑事訴訟程序修例，以及修改區議會產生的修例。他又稱，高興新一屆立法會首個會期通過的政府法案比上屆立法會增加42%；通過的撥款金額增加143%，以取消強積金對冲及版權條例修訂為例，指新一屆立法會有效解決「久拖不決」的問題。鄭雁雄亦讚揚議員「履職態度嚴謹，認真審議法案」。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 鄭雁雄 港澳辦 中聯辦

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