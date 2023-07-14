明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

謝展寰承諾垃圾徵費4月實施不再改　議員質疑執法難 (12:48)

垃圾徵費延至明年4月1日實施，當局表示考慮到年底至明年農曆新年期間垃圾量大增，以及清潔服務業人手緊絀。立法會環境事務委員會會議上，有議員對推遲實行感到失望，質疑當局針對相關政策的調研及宣傳是否不足，環境局長謝展寰則形容推遲屬困難的決定，指近日才收到衛生業界去信反映，強調效果好更重要，亦再次承諾實施日期「一定不會改」。另外，當局計劃透過關愛隊向三無大廈及鄉郊村屋派發垃圾袋，以及加強宣傳及執法。

選委會界別議員陳沛良表示失望，指法例通過至今已28個月，而人手不足「好容易諗到嘅」，質疑當局未充分調研及宣傳，盡早應對，亦憂明年再有變數。另一名議員張欣宇則直言，不能理解當局推遲實施日期存在哪些營運困難，認為推遲會打擊市民信心，建議向全港市民免費派發指定垃圾膠袋兩個月，並按原定計劃於年底實施垃圾徵費，「講咗嘅嘢，唔好咁輕易放棄」。

謝展寰回應稱，當局一直與業界保持溝通，惟前期多集中於技術細節，直到近日準備推行時，才收到業界反映人手不足，指經過審慎考慮後認為應該推遲，強調希望垃圾徵費推行效果好，亦反覆強調4月1日是以法例的方式確定，實施日期不會再推遲。

另外，多位議員關注實施後的執法工作。選委界立法會議員陳紹雄質疑，當局在適應期內對違規者只作出口頭警告，適應期後亦僅針對性執法，是否無信心執行及落實政策；亦關注無用指定垃圾袋棄置垃圾的定額罰款為1500元，而亂抛垃圾的定額罰款則已增至3000元，若有市民用膠袋扔垃圾，執法時或會引起尷尬。

謝展寰則強調，垃圾徵費及亂抛垃圾執法界線清晰，不論有否用指定膠袋，均會被視為亂抛垃圾，罰款均為3000元。環保署長徐浩光承認三無大廈樓宇的巡查執法，以及接觸年長居民有一定困難，未來會利用綠展隊及關愛隊加強宣傳和接觸市民，認為半年適應期足夠，強調局方不願意延長，但最終要視乎社會反應。

陳沛良亦建議，當局針對垃圾徵費能以簡潔易明的方式宣傳，減少使用專業術語。環保署副署長陸嘉健表示，計劃分三階段宣傳，每階段的信息簡明扼要，分別是介紹主題、如何處理垃圾、在何處買指定垃圾膠袋。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費 謝展寰 立法會

上 / 下一篇新聞