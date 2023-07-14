謝展寰承諾垃圾徵費4月實施不再改　議員質疑執法難 (12:48)

選委會界別議員陳沛良表示失望，指法例通過至今已28個月，而人手不足「好容易諗到嘅」，質疑當局未充分調研及宣傳，盡早應對，亦憂明年再有變數。另一名議員張欣宇則直言，不能理解當局推遲實施日期存在哪些營運困難，認為推遲會打擊市民信心，建議向全港市民免費派發指定垃圾膠袋兩個月，並按原定計劃於年底實施垃圾徵費，「講咗嘅嘢，唔好咁輕易放棄」。

謝展寰回應稱，當局一直與業界保持溝通，惟前期多集中於技術細節，直到近日準備推行時，才收到業界反映人手不足，指經過審慎考慮後認為應該推遲，強調希望垃圾徵費推行效果好，亦反覆強調4月1日是以法例的方式確定，實施日期不會再推遲。

另外，多位議員關注實施後的執法工作。選委界立法會議員陳紹雄質疑，當局在適應期內對違規者只作出口頭警告，適應期後亦僅針對性執法，是否無信心執行及落實政策；亦關注無用指定垃圾袋棄置垃圾的定額罰款為1500元，而亂抛垃圾的定額罰款則已增至3000元，若有市民用膠袋扔垃圾，執法時或會引起尷尬。

謝展寰則強調，垃圾徵費及亂抛垃圾執法界線清晰，不論有否用指定膠袋，均會被視為亂抛垃圾，罰款均為3000元。環保署長徐浩光承認三無大廈樓宇的巡查執法，以及接觸年長居民有一定困難，未來會利用綠展隊及關愛隊加強宣傳和接觸市民，認為半年適應期足夠，強調局方不願意延長，但最終要視乎社會反應。

陳沛良亦建議，當局針對垃圾徵費能以簡潔易明的方式宣傳，減少使用專業術語。環保署副署長陸嘉健表示，計劃分三階段宣傳，每階段的信息簡明扼要，分別是介紹主題、如何處理垃圾、在何處買指定垃圾膠袋。