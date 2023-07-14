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盧寵茂冀共建控煙文化　舉例稱可一齊「睥」違例吸煙者 (12:39)

醫務衛生局周三推出控煙策略公眾諮詢。立法會衛生生事務委員會會議上，有議員認為當局提出的措施太極端，認為政府要讓市民有選擇吸煙的權利，亦有議員關注控煙執法難度高。醫衛局長盧寵茂強調，當局會聽取社會意見再作決定，希望長遠在港建立控煙文化。

議員陳健波認為控煙措施要逐步推行，否則或有反效果，他支持提高合法購煙年齡，但不贊成禁止某出生日期後的人士買煙，認為讓市民有選擇權，建議當局從教育著手推動控煙。盧寵茂指，市民及媒體在有關方面有較多討論，當局會聽社會意見，再決定是否推出有關方案。

民建聯陳永光則關注控煙辦執法成效，指市民舉報有人違例吸煙後，往往控煙辦職員到場時已無發現，問當局日後會否接納市民提供的片段或使用閉路電視舉證，以加強阻嚇力。盧寵茂回應指，會考慮接受以短片作為證據，但強調希望長遠可於香港共建控煙文化，他以市民在巴士站候車時會主動排隊為例，稱一個高質素的社會，要透過市民的行為去共建文化，如果「有個人係餐廳拎支煙仔出嚟，全場所有人睥住佢，我唔相信佢一個『打』咁多個。」他又說，當局很重視戒煙教育，並透過熱線、免費戒煙診所等向親友提供支援。

議員陳凱欣批評當局的諮詢文件部分問題太基本，未有更具體方向，感到無奈及失望；她又認為，當局急於將重要政策帶到立法會討論，但局方在事前通知及事後跟進都不足，期望當局多關注議員意見。盧寵茂解釋，當局在處理重要問題上「趕時間」，控煙策略亦有迫切性，希望趕及今年落實，強調當局對溝通持開放態度，當局亦會在立法會暑假休會期間接收意見。

稱有貴賓到訪會議須準時完　發言超時議員只獲書面回覆

中央港澳辦副主任、中聯辦主任鄭雁雄今午到訪立法會與議員午宴，委員會主席張宇人在會議一開始表明今日有「貴賓」到立法會，議員需要下午12時45分出席，強調會「揸緊時間」，讓每個議題均獲討論，讓會議可準時結束。每位議員在討論控煙策略諮詢時，有4分鐘提出問題及讓官員回答，部分議員在發言時「用盡」時間，其中自由黨邵家輝亦認為當局不應推出太極端措施，不應剝奪某一代人的選擇權，要在健康及自由之間取得平衡；議員楊永杰則建議當局再加強控煙辦工作力度，並要加強推動家人在戒煙服務中的角色。張宇人隨即要求盧寵茂改以書面答覆。

另外，香港報販協會主席林長富於港台節目上指，海關今年已檢獲近4億支私煙，比2019年煙稅水平較低時大增，質疑政府若單靠加煙稅控煙「注定失敗」，只會促使吸煙者買私煙，令市面上私煙愈趨猖撅。他稱政府應先做好前期工作打擊私煙，包括諮詢文件所提，利用貼紙助吸煙者分辨「完稅煙」及「未完稅煙」，而非「咩都唔做就加煙草稅」，使賴販賣煙草產品為生的業界「被摧毁」。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 衛生事務委員會 盧寵茂 控煙策略 張宇人

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