陳虹秀等4人原涉灣仔暴動案罪脫 律政司上訴得直發還重審 同案9人已離港獲撤銷上訴 (10:20)

兩宗案件分別為2019年8．31灣仔暴動案及十一國慶灣仔串謀暴動案，原審均是已離任的區院法官沈小民。上訴由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理，是首宗律政司就暴動罪脫裁決上訴的案件，共涉13名答辯人，曾出席上訴聆訊的只有8．31案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及「陣地社工」陳虹秀4人；其餘9名答辯人已離港，遭法庭發出拘捕令。

律政司較早時陳辭指，陳虹秀向警方防線「嗌咪」屬於唆使、協助暴動者，原審裁決不合常理，裁決後的「赴湯杜火」終極上訴案才是「正確理解」暴動定義，支持他人參與暴動亦足以裁定串謀暴動罪成，要求發還案件重審。代表陳虹秀一方則指，陳和集結者相距甚遠，並不構成暴動，而且事隔4年交由另一法官重審會造成不公。