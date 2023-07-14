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陳虹秀等4人原涉灣仔暴動案罪脫 律政司上訴得直發還重審 同案9人已離港獲撤銷上訴 (10:20)

涉2019年反修例暴動案的「陣地社工」陳虹秀被裁定表證不成立，獲撤銷控罪，她及另外12名暴動罪脫的被告，遭律政司以案件呈述方式提出上訴。上訴庭早前就兩案開庭聆訊，今（14日）宣布裁定律政司就其中4人上訴得直，撤銷他們無罪裁定，案件發還重審，又指重審不會構成不公，並能達至秉行公義目的。高院首席法官潘兆初指出，原審法官在法律上犯錯，「有悖常理」，未有充分考慮答辯人的行為，裁定陳表證不成立是「言之尚早」。至於已離港另9人獲撤銷上訴，潘官明言，若非未有妥善送達文件，會判上訴得直。

兩宗案件分別為2019年8．31灣仔暴動案及十一國慶灣仔串謀暴動案，原審均是已離任的區院法官沈小民。上訴由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理，是首宗律政司就暴動罪脫裁決上訴的案件，共涉13名答辯人，曾出席上訴聆訊的只有8．31案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及「陣地社工」陳虹秀4人；其餘9名答辯人已離港，遭法庭發出拘捕令。

律政司較早時陳辭指，陳虹秀向警方防線「嗌咪」屬於唆使、協助暴動者，原審裁決不合常理，裁決後的「赴湯杜火」終極上訴案才是「正確理解」暴動定義，支持他人參與暴動亦足以裁定串謀暴動罪成，要求發還案件重審。代表陳虹秀一方則指，陳和集結者相距甚遠，並不構成暴動，而且事隔4年交由另一法官重審會造成不公。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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