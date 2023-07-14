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東區醫院研人體模型新技術超聲波可見　助醫護術前培訓 (08:37)

東區尤德夫人那打素醫院自1999年起引用3D打印技術，設計及製作培訓用模型，團隊在2019年成功研發「超聲波可見的人體觸感模型」新技術，獲英國機械工程師學會（香港分會）季軍獎，以及本年度香港工程師學會大獎；該技術亦於去年11月取得專利，模型有助醫護人員手術前計劃和臨床培訓，提升其對複雜手術的熟練度。

東區醫院醫學物理部物理學家唐嘉信表示，團隊根據病人真實電腦掃描、磁力共振及正電子電腦掃描數據，耗時3個月以3D打印製作表面手感貼合人體觸感的訓練模型，醫護人員可透過超聲波掃描觀察模型內部，使用針筒或其他儀器進行穿刺訓練時亦有貼合人體的觸感，協助新入職或經驗不足的醫生熟習「抽肺積水」，減少「刺穿肺」醫療意外。

他續指，透過測量豬隻組織數據，計算所需製作人體部位模型的觸覺反饋，再以軟硬不一的物料打印訓練模型，加入水溶性物料模擬空心器官，使模型更接近人體；團隊利用新技術已製作胸腔穿刺術、血管插管、機械人腎部分切除術及腦動脈瘤模型。他另指市面上運用超音波技術的模型罕有且價錢不菲，現製作成本遠低於市價十分之一。

東區醫院神經外科副顧問醫生孔祥裕表示，「超聲波可見的人體觸感模型」現針對成年人體而設，兒童患者與成人體質及肌肉硬度有異，故在進行穿刺過程中可能出現不同觸覺反饋，正計劃研究更貼合兒科病人的訓練模型。他另稱，以往醫生僅以「實戰」累積手術經驗，現經影像掃描後，可透過3D打印技術預先呈現病人相關身體部位實況，有助進行模擬訓練，提升複雜手術前計劃的效率和準確度，減低併發症；亦有病人或缺少部份頭骨，醫護人員以往僅能以人手用骨水泥搓出大概頭骨形狀，現可利用技術更精準地製作所需頭顱骨，病人術後頭部外觀可更對稱。

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