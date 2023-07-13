非禮懷孕女店員後提百萬元和解　男高級督察罪成還押候判 (19:36)

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。辯方爭議X證供的可信性，指根據閉路電視片段，被告進入休息室前已脫下口罩，但X的說法是她轉身面向被告時，被告才脱下口罩。裁判官梁雅忻裁決指，X事出突然下弄錯可理解。雖然她另記錯誰人先從休息室步出，但這些部分屬枝節，不足以影響她的可信性。

裁判官續指，X對關鍵經過的描述仔細，例如稱被告的口水碰到其嘴唇，和曾喊「喂！喂呀！」。裁判官認為X的發音並非如被告所指般「嬌嗲」，相反可感覺到其驚慌，吻合欲嘗試阻止被告的語氣和聲調。X曾於庭上示範被告如何扯下她衣領，裁判官觀察到衣領能輕易拉開。X的丈夫Y則表現克制，用恰當力量阻止被告離開，二人同樣誠實可靠。

裁判官不相信被告案發時「發酒瘟」，他的供辭完全不可信，例如稱X有意辭職，要求他協助而感到不耐煩，同時又因視對方為朋友而留在店內，說法自相矛盾。被告又說知道X和Y有經濟困難，故以金錢投其所好，事實上無意支付金額。裁判官認為被告作為督察，理應比常人更熟知法律後果，必然知道警方會展開調查，其解釋不合理。