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15歲童甲流併發肺炎危殆 衛生防護中心籲提高警覺防流感 (22:21)

本港今年4月初曾踏入流感季節，衛生防護中心公布，一名15歲男童感染甲型流感後併發肺炎及敗血性休克，現時情况危殆。防護中心表示，該名男童以往健康良好，周日（9日）開始發燒、咳嗽和流鼻水，兩日後出現氣喘，翌日因徵狀惡化被帶往中大醫院求醫，其後入住威爾斯親王醫院，其呼吸道樣本經化驗後證實對甲流H3病毒呈陽性。

防護中心初步調查顯示，該名男童無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今無出現病徵，中心正繼續調查。連同上述個案，本港今年共錄得5宗兒童感染流感嚴重或死亡個案，其中3人死亡。

衛生防護中心今（13日）表示，本地季節性流感活躍程度過去數周有所上升，最新實驗室呼吸道樣本流感陽性百分比為5.71%，呼籲市民提高警覺預防流感。

衛生防護中心5月尾宣布早前的流感季節完結，中心今引述公共衛生化驗服務處、醫管局呼吸道樣本數據稱，甲型或乙型季節性流感病毒的每周陽性百分比，由截至6月17日一周的1.85%，上升至截至7月8日一周的5.71%，惟仍低於界定為流感高峰期的9.21%基線水平。而過去1個月，檢測出的流感病毒主要為甲型（H3）流感。

衛生防護中心另表示，因流感入住公院的比率亦有所上升，由截至6月17日一周的的0.08宗（每1萬人口計），增至截至7月8日一周的0.21宗（每一萬人口計）。

衛生防護中心發言人表示，因應本地季節性流感活躍程度呈上升趨勢，呼籲幼童、長者和長期病患者等市民，盡快接種流感疫苗，以及時刻注重個人、手部和環境衛生。發言人另補充，季節性流感活躍程度呈上升趨勢，估計與夏季流感高峰將至有關，並引述以往經驗稱，本港流感活躍程度一般於1至3或4月到達高峰，往年曾於7至8月出現另一次流感高峰。

相關字詞﹕編輯推介 衛生防護中心 流感

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