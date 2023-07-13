約650萬市民獲核實可於7.16領第二期消費券 (17:38)

兩期均以八達通收取消費券的合資格現有登記市民需在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3000元，方可在下周日獲發第二期消費券。若市民於上述日期後才符合要求，便會在翌月16日獲發相關券額。市民最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求，方可獲得第二期消費券。

政府表示，消費券計劃秘書處早前抽取小部分登記人作資格審核，並以短訊及電話聯絡這些登記人，要求其提供相關的證明文件。政府提醒市民，消費券計劃秘書處的短訊不會附有連結、電話不會播放電話錄音，以及不會向市民直接索取個人資料。

致電登記人的特定電話號碼

3852 7500

2241 9400

2852 1009

向登記人發短訊的特定電話號碼

852-6059 1120

852-2241 9400

852-5567 3873

852-6115 1226 34849

852-6522 4964