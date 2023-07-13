約650萬市民獲核實可於7.16領第二期消費券 (17:38)

第二期消費券將於下周日（16日）發放。政府表示約650萬名市民已獲核實資格領取第二期消費券。現有合資格登記的香港永久性居民、新來港人士可獲2000元電子消費券；而透過不同入境計劃來港居住及來港升學的人士則可獲取1000元。新合資格登記的香港永久性居民可於本月16日獲發3000元電子消費券、新合資格的新來港人士則可於10月16日獲發2000元；透過不同入境計劃來港居住及來港升學的現有合資格登記人士則可獲取1000元，新登記者則可先後於7月及10月獲發1500及1000元。市民需在2024年6月30日前領取第二期消費券。
兩期均以八達通收取消費券的合資格現有登記市民需在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3000元，方可在下周日獲發第二期消費券。若市民於上述日期後才符合要求，便會在翌月16日獲發相關券額。市民最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求，方可獲得第二期消費券。
政府表示，消費券計劃秘書處早前抽取小部分登記人作資格審核，並以短訊及電話聯絡這些登記人，要求其提供相關的證明文件。政府提醒市民，消費券計劃秘書處的短訊不會附有連結、電話不會播放電話錄音，以及不會向市民直接索取個人資料。
致電登記人的特定電話號碼
3852 7500
2241 9400
2852 1009
向登記人發短訊的特定電話號碼
852-6059 1120
852-2241 9400
852-5567 3873
852-6115 1226 34849