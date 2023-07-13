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長者住屋及改建一人單位空罝率高　申訴專員促轉為過渡房屋 (17:18)

房屋署1980年代推出「長者住屋」，為60歲或以上的長者提供院舍式公共租住房屋，住戶需共用廚廁等設施。申訴專員公署公布有關「長者住屋」及「改建一人單位」的主動調查報告，指有關的空置房間及單位約1100個，建議停止編配有關單位予一般公屋申請人，並轉為過渡房屋供有迫切需要的市民短期居住。

申訴專員公署調查報告指出，共用廚廁的單位已不合時宜亦不受歡迎，一型設計「長者住屋」單位及「改建一人單位」目前已停止編配，但經過20年仍未全部收回，截至今年3月底，約60%的分間房間空置。

報告指，房屋署需待「一型」的同一單位內所有租戶遷出後，才能將單位還原為一般公屋單位，故單位內分間房間的空置期甚長，約80%一型「長者住屋」及接近90%「改建一人單位」內分間房間的空置期超過10年或以上，而大部分單位（約370個）內只有一人居住，結果改建單位的過程十分漫長，以致空置率持續高企。

至於二型及三型設計「長者住屋」，分別供單身人士，以及二人家庭居住。報告指，房屋署把該兩類型單位納入一般編配及「特快公屋編配計劃」，但在過去5年，每年均有過千名公屋申請者在獲編配「長者住屋」後最終拒絕接受相關配屋。而在2021/22年度，沒參加「特快公屋編配計劃」但獲配「長者住屋」的申請者中，97%拒絕接受有關編配。

公署指，拒絕率充分顯示有關單位的不受歡迎程度，再加上拒絕編配有關單位會被扣減一次配房機會，令部分申請者感到不滿，以致拒絕接受編配率亦持續偏高，情況並不理想。調查發現，該兩種公屋的空置率亦分別約15%及10%。

公署向房屋署提出建議，指應檢視仍否將二型及三型「長者住屋」歸類為一般公屋單位，並考慮停止編配予該些單位一般公屋申請者。公署亦建議考慮另制定一套只針對二型及三型的編配計劃，以及參考過渡性房屋的概念，考慮撥出部分空置單位，為有迫切住屋需要的市民提供短期居所。

相關字詞﹕編輯推介 申訴專員公署 房屋署 長者住屋 改建一人單位

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