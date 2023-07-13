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初選案｜敗選後撰文撐出線名單　施德來：只屬客氣說話　官質疑或屬共謀者 (16:48)

民主派「35+」初選案今（13日）續審，民協前主席施德來在初選落敗後，發帖指「全力支持」勝出者和停止自己的選舉工程。施德來作供表示他當時撰寫「感謝文」，並純粹「想顯得好睇」，帖文內容是恭賀對手的「客氣說話」。法官李運騰問，他的帖文是否促進實行「35+」計劃？施回答道，落選後不再出選的確有助民主派參選達至議會過半，不過他發帖時並無這個想法。法官陳慶偉指，共同串謀者原則或可應用在這個帖文。

庭上展示施德來於初選投票日後在facebook發布的帖文，當中提到「希望大眾能重新認識『進化』左既民協」，以及「我同民協都跟從初選協調及承諾，我會停止選舉工程，並全力支持出線名單」。陳官關注到施的承諾，是「墨落無悔」聲明和協調文件所包括的共識，施表示同意，他稱若然落選就不會參加立選，並強調「由頭到尾都係得一個承諾，就係贏輸機制」。

李官接著稱不但如此，施德來在帖文亦表明支持初選勝出者，施解釋那屬「客氣說話」，就算在選舉落選，不同黨派參選人會恭賀勝出的對手，指的當然是民主派。施續稱，如果他有時間會幫忙民協黨友出選立會，而同屬九東的勝選者未有找施助選，他說「可能我低票得滯」。施又指，雖然帖文只獲得約230個「讚好」，他的支持者可能因而改投票予其他參選人。

李官留意到，帖文引述施德來接受訪問稱預計中共打壓無窮無盡，「（如）由參選到投票都隨時被人話係犯《國安法》」。施指出，他的意思並非認為有違反《國安法》的風險，他營造壓逼、緊張的感覺，屬於選舉語言。施德來完成4日自辯作供，審訊下周一（17日）續，預料輪到何桂藍自辯。

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