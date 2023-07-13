中大研新聯合療法滅肝癌　下月開始第二期臨床試驗 (16:37)

中大醫學院助理院長研究兼生物學學院教授鄭詩樂指出，肝癌患者對免疫治療出現耐藥性的成因主要與免疫抑制的「冷」腫瘤微環境有關，即肝細胞癌會排斥T細胞，但實驗室常用的動物模型不會將指定器官的癌細胞，注射至指定器官，導致實驗不能反映腫瘤發展的複雜器官特異性，因此，研究團隊花逾一年時間，建立兩個對免疫治療耐藥的小鼠模型，以呈現人類具耐藥性肝癌的免疫環境，有關研究成果已於國際權威雜誌《Gut》發表。

研究發現，同時利用PPARγ抑制劑及現時用作治療肝癌的PD-1L抗體藥，可將腫瘤由「冷」變「熱」，即令攻擊肝癌細胞的T細胞變得活躍，有效提升小鼠的T細胞與免疫抑制細胞的比率，即有效清除肝臟腫瘤，術後存活率亦有提升，有逾50%小鼠的生存日數逾120日。中大醫學院助理院長（醫療系統）兼腫瘤學系教授陳林表示，I類HDAC抑制劑已經在其他腫瘤病人身上採用，但PPARγ抑制劑是否有效應用在人體，仍需做更多實驗。